Staub und Rauch steigen kurz nach der Explosion einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe der Donnersbergerbrücke auf. Bei der Explosion sind an der Bahnstrecke zum Hauptbahnhof in München mehrere Menschen verletzt worden. Der gesamte Zugverkehr zum und vom Hauptbahnhof wurde stundenlang eingestellt. © Foto: dpa-Bildfunk