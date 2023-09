Wegen Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 50 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend auf einem Campingplatz einen 6-Jährigen angesprochen hat.

Hinter dem eigenen Wohnwagen

Das Kind hatte demnach hinter den eigenen Campingwagen uriniert, als der Mann den 6-Jährigen auf sein Verhalten hin ansprach. In der Hand hielt er hierbei offensichtlich eine Spielzeugwaffe in Form einer Schrotflinte. Unklar ist dabei, ob er diese möglicherweise auf das Kind gerichtet hat. Das verängstige Kind vertraute sich anschließend seinem Vater an.

Gegenstand der Ermittlungen ist nun das konkrete Auftreten des mit rund zwei Promille alkoholisierten Mannes und ob dieses möglicherweise strafrechtlich als Bedrohung zu werten ist. Die Spielzeugwaffe wurde beschlagnahmt und wird mit den Einverständnis des 50-Jährigen vernichtet.