In den nächsten Jahren soll das direkte Umfeld des Hechinger Rathauses durch eine Reihe von Neubauten ein neues Gesicht erhalten – freilich, so will es die Denkmalpflege, ohne dass das traditionelle Altstadtbild Schaden nimmt. Wie das aussehen könnte, erfuhr die Öffentlichkeit am Mittwochabend ...