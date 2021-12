Im Kirchspiel geht was. Dem Bisinger Gemeinderat lagen am Dienstagabend gleich zwei Bauvorhaben zur Genehmigung vor, die in der Gemeinde für neuen Wohnraum sorgen – und das in stattlichem Umfang. Natürlich gab das Gremium grünes Licht.

In der Silcherstraße sind insgesamt sechs Gebäude geplant...