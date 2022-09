Das Vorarlberger Unternehmen „RIVA home“ plant 32 Wohnungen in vier Baukörpern am ehemaligen Ritter-Areal in Gauselfingen. Bis Ende 2024 will das auf bezahlbaren Wohnraum spezialisierte Unternehmen ein attraktives Quartier mit bedarfsgerechten Konzepten für junge Erwachsene, Familien und Bewoh...