Zuletzt flog mitten in der Nacht der Volksbank-Automat in Sulz (Kreis Rottweil) in die Luft, im Dezember war es jener in Empfingen, das zum Kreis Freudenstadt gehört, im Januar knallte es nachts in Rottenburg-Hailfingen (Kreis Tübingen): Immer wieder wollen Kriminelle auch in der Region durch Spre...