Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist groß. Da oft auch Materielles fehlt, gibt es eine Hilfsaktion, die von einer Heselwangerin initiiert wurde. Mit einer Ostdorferin und einer Ratshausenerin hat sie schnell Unterstützung gefunden. Insbesondere Notwendiges für Babys und Kinder wird gesammelt. Am Freitag dann startet der Lastwagen in Richtung Ukraine.

Vor einigen Tagen hat Russland die Ukraine überfallen. Seither befindet sich das osteuropäische Land im Krieg. Viele Bewohner sind auf der Flucht in den Westen, andere können oder wollen das Land nicht verlassen. Die Lieferketten sind teilweise unterbrochen. Es fehlt an vielem für den täglichen Gebrauch. Einen Beitrag zur Unterstützung wollen nun einige Zollernälbler leisten.

Die Heselwangerin Natascha Claußen hat den Anstoß für die Sammlung von Hilfsgütern gegeben. Über den aus der Ukraine stammenden Tennistrainer ihres Sohnes kam die erste Idee für das Vorhaben. Robert Mazara hat die Aktion mitorganisiert.

Mit Sandra Weigel aus Ostdorf und Maja Polich aus Ratshausen hatte Natascha Claußen sofort zwei Mitstreiterinnen für das Vorhaben gefunden. Selbstredend konnte die Sammelaktion nicht von langer Hand geplant werden, doch dass Hilfsbedarf notwendig ist, war schnell klar. Und ebenso schnell klar war auch, dass die drei Frauen aktiv helfen wollen.

Windeln, Milchpulver und warme Kleidung

Der Fokus bei den Sachspenden wird auf das Notwendigste für Babys und Kinder gelegt, wie Sandra Weigel erklärt. Windeln, Babynahrung, Milchpulver und warme Kleidung – übrigens auch für Erwachsene – sowie Verbandsmaterial und Erste-Hilfe-Sets werden dringend benötigt. Schlafsäcke, haltbare Lebensmittel und Drogerieartikel für Frauen und Männer sind ebenso gefragt.

In ihrem privaten Umfeld und über die sozialen Medien haben sie zunächst auf ihre Aktion aufmerksam gemacht. Etliche Spenden sind auch schon eingegangen.

Die zentrale Stelle der Aktion ist in Hechingen, dort wurde eigens dafür das Tennisheim für einige Tage angemietet. Am Freitagmorgen rollt dort der Lastwagen an, um anschließend in Richtung Ukraine aufzubrechen. Sollten bis dahin sehr viele Spenden eingegangen sein, werden weitere Fahrzeuge beladen. Planmäßig wird in mehreren ukrainischen Städten Station gemacht, um die Hilfsgüter zu verteilen, berichtet Sandra Weigel.

Mehrere Anlaufstellen für alle, die etwas beisteuern möchten

Direkt im Hechinger Tennisheim können die genannten (Hygiene-)Artikel sowie Bekleidung täglich ab 17 Uhr abgegeben werden.

Sandra Weigel lagert die Hilfsgüter in ihrer Garage zwischen. Wer etwas vorbeibringen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0151 28949140 bei der Ostdorferin melden. Auch bei Natascha Claußen in Heselwangen können Spenden abgegeben werden. Da der Hilfstransport am Freitag bereits starten wird, können Spenden noch bis spätestens Donnerstag abgegeben werden.