Nichts ging am Freitag über die Mittagszeit auf der Bahnstrecke bei Mössingen. Während eines längeren Feuerwehreinsatzes mussten die Züge in Dußlingen, Mössingen und Hechingen stehen bleiben. Gegen 12.45 Uhr war an der nördlichen Böschung der Bahnlinie auf Höhe des Wohngebiets Dachtel/Schl...