Die Bahnradspezialisten der ganzen Welt haben sich jetzt zum dritten und letzten Weltcup des Jahres 2023 in Milton (Kanada) getroffen. Da war Alessa-Catriona Pröpster schon Weltcup-Siegerin: Zuvor war Wettkampf Nummer 2 der Saison in Kairo gewesen. In Kanada schaffte sie im Kampfsprint dann Platz 1.

Die für den RV 1904 Vorwärts-Offenbach in Rheinland-Pfalz startende Killertälerin hatte in Ägypten mit Platz 3 im Kampfsprint ihren ersten Weltcup-Podestplatz geschafft.

Immerhin noch Platz 6

In der Qualifikation für den Sprint im kanadischen Milton belegte die junge Athletin Platz 3 von 30 Starterinnen. Leider war bei dieser Wettkampf-Reise im Sprint nach dem Viertelfinale Schluss: Das Junginger Talent schied gegen die Mexikanerin Gaxiola in zwei Läufen aus. Letztendlich reichte es im Sprint Frau gegen Frau zu Platz 6.

Beim Kampfsprint (Keirin) lief es weitaus besser. Im 31-köpfigen Teilnehmerfeld war fast die komplette Weltelite am Start. Lediglich die anderen Sprinterinnen aus Deutschland und Frankreich waren nicht am Start, da sie eine Wettkampf-Auszeit zur Regeneration nahmen.

Famos im Kampfsprint

Schon im ersten Lauf fuhr die für das Rheinland-Pfalz-Sprintteam startende Jungingerin famos und gewann vor der Olympiasiegern Kelsy Mitchell. Da nur die Erste qualifiziert wurde, musste die Olympiasiegerin in den Hoffnungslauf. Auch im Halbfinale schlug Alessa-Catriona sich wacker und belegte Platz 2, was den Finaleinzug bedeutete.

Im stark besetzten Finale sorgte sie dann für die große Überraschung: Von Position 4 fahrend zeigte sie im sechsköpfigen Teilnehmerfeld eine couragierte und aktive Fahrt. In der vierten von sechs Runden fuhr sie an die Spitze und verteidigte die Führung bis ins Ziel. Somit gewann die Jungingerin vor der Kolumbianerin Martha Pineda Bayona und der Engländerin Katy Marchant.

Jetzt fünf Weltcups

Für Alessa-Catriona Pröpster war dies in ihrer Laufbahn erst der fünfte Weltcup in der Elite und somit ein Riesenerfolg. Da die Weltcups zur Olympia-Qualifikation für das Jahr 2024 in Paris zählen, war dies erneut ein großer Schritt in die richtige Richtung.