Das Naturfreibad in Tailfingen ermöglicht wegen des Pfützenkeims aktuell kein Badevergnügen, Hallenbäder sind geschlossen: Wer in Albstadt schwimmen und ins Freibad will, dem bleibt das Badkap, das „aufgrund der extremen Preissteigerungen“ einen Gaszuschlag von einem Euro verlangt. Warum sich in absehbarer Zeit wohl nichts ändern wird.