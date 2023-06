Zahlreiche Besucher und Teilnehmer waren beim Badewannenrennen auf dem Rangendinger Stausee am Sonntagnachmittag garantiert. Denn nach acht (!) Jahren Pause hat die DLRG-Ortsgruppe die Zinkbadewannen aus dem Lagerschuppen geholt und am See die Badegäste mit Getränken, Pommes und Roten Würsten bew...