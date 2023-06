Pünktlich zum Start der Pfingstferien hat auch der Frühsommer Einzug gehalten: Die Sonne scheint, die Temperaturen erreichen gut über 20 Grad. Kein Regen! Es darf sich also auch freuen, wer seinen Urlaub nicht in fernen Gefilden verbringt. Und nicht nur in den Freibädern einen Sprung ins kühle ...