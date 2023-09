Es verständlich rüberzubringen, ist nicht immer leicht: Bei der Sanierung der B 32 zwischen Hechingen und Schlatt ist nun wohl fast alles erledigt auf dem dreispurigen Hauptabschnitt. Nun geht es an die Ab- und Aufschleifung von und nach Hechingen.

Und das bedeutet, dass es jetzt auch den Verkehr killertalabwärts mit der Umleitung über die B 27 trifft, um nach Hechingen zu kommen.

Dreispurig fast alles fertig

Seit Mitte August wird unter Regie des Regierungspräsidiums Tübingen der Asphalt auf der B 32 zwischen Hechingen und Schlatt erneuert. Und es geht flott voran: Die Bauarbeiten von Schlatt bis zur Brücke in Fahrtrichtung Knotenpunkt Hechingen-Nord der B 27 sind weitestgehend abgeschlossen, sodass der Verkehr auf die nächsten Bauabschnitte umgestellt wird.

Dritter und vierter Bauabschnitt

Die jetzt folgenden Sanierungsarbeiten beginnen an den östlichen Zu- und Abfahrtsrampen der Anschlussstelle Hechingen-Mitte der B 27 und enden beim Zusammenschluss kurz vor der Zufahrt zum Abfallwirtschaftszentrum. Neben der Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht wird wegen der großen Senkungen und der Risse in Teilbereichen auch die Asphalttragschicht erneuert. Zudem finden an mehreren Bauwerken in diesem Abschnitt kleinere Reparaturarbeiten statt.

Keine furchtbar weiten Wege

Also muss ein weiteres Mal anders umgeleitet werden. Das geschieht aber, man kann es nicht oft genug betonen, umwelt- und zeitschonend vor Ort – oder fast vor Ort. Denn jetzt müssen alle über die B 27. Von Hechingen nach Schlatt und nun auch andersrum geht es ausschließlich über den Knoten Hechingen-Nord!

Direkter Weg zur Deponie

Neben den Arbeiten an der Bundesstraße werden jetzt außerdem der Parallelweg und die Zufahrt zum Abfallwirtschaftszentrum instandgesetzt. Der Rad- und Wirtschaftsweg wird dazu voll gesperrt. Aber die Zufahrt zum Abfallwirtschaftszentrum ist wieder uneingeschränkt möglich.

Der landwirtschaftliche Verkehr bleibt auf der B 32, und der Radverkehr auf der Umleitung an der Bahnlinie – es soll Ausnahmen geben. Nichts Neues von den Kosten: Das RP vermeldet weiterhin rund 1,7 Millionen Euro, und die werden vom Bund getragen. Der Abschluss ist nach wie vor für Oktober geplant, ob Anfang, Mitte oder Ende des Monats, da legt sich das Regierungspräsidium aber doch nicht fest.