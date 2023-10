Das Regierungspräsidium hat die Verkehrsfreigabe für das letzte Stück der B 32 zwischen Hechingen und Schlatt für den kommenden Montag, 16. Oktober, spätnachmittags, angekündigt.

Die Straßenbaubehörde, so heißt es in der Pressemitteilung aus Tübingen, lässt seit Mitte August die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht der B 32 zwischen der Anschlussstelle Hechingen-Mitte und Schlatt erneuern. Aktuell laufen noch die Arbeiten im Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Hechingen-Mitte und dem Zusammenschluss der B 32 kurz vor der Zufahrt zum Abfallwirtschaftszentrum.

Sperrungen werden aufgehoben

„Nach derzeitigem Stand“, so das Regierungspräsidium am Freitagvormittag, kann am Montag, 16. Oktober, spätnachmittags, die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Aufhebung der Kraftfahrstraße auf dem dreistreifigen Abschnitt der B 32 wird dann zurückgenommen. Außerdem wird die bestehende Sperrung auf dem Rad- und Wirtschaftsweg aufgehoben.

Kostenpunkt: 1,7 Millionen Euro

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Was alles erledigt wurden

Die Baumaßnahme war in vier Bauabschnitte untergliedert. Im gesamten Baustellenbereich wurden die Asphaltbinder- und die Asphaltdeckschicht ausgetauscht. Wegen Verdrückungen und tiefergehenden Rissen wurde darüber hinaus in Teilbereichen auch die Asphalttragschicht ausgetauscht. Begleitend fanden an mehreren Bauwerken im Baustellenbereich kleinere Reparaturarbeiten statt.

Im Zuge der Gesamtmaßnahme wurde auch der parallel verlaufende Rad- und Wirtschaftsweg in Teilbereichen saniert, die Verkehrsbeschilderung erneuert und die wegweisende Beschilderung instandgesetzt.

Im Bereich des Astbauwerks der B 32 sind verschiedene Entwässerungsanlagen umgebaut worden.