Auch Traktoren auf der Straße, Fahrräder an der Bahnlinie: Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Montag, 14. August, die Bundesstraße 32 zwischen der Anschlussstelle Hechingen-Mitte der B 27 und Schlatt erneuern.

In Teilbereichen wird dabei auch die Asphalttragschicht ausgetauscht – es geht also in die Tiefe. Im Baustellenbereich befinden sich mehrere Bauwerke bei denen begleitend kleinere Reparaturen durchgeführt werden. Ergänzend finden notwendige Unterhaltungsarbeiten im Straßenraum statt. Gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sollen die Arbeiten bis Mitte Oktober erledigt sein.

Erst der Begleitweg

Das Bauvorhaben ist wie berichtet in mehrere Abschnitte untergliedert. Vorbereitende Arbeiten starten am bevorstehenden Montag, 31. Juli: Der geteerte Begleitweg zwischen Schlatt und der Auffahrt bei der Firma Baur wird für den Rad- und Landwirtschaftsverkehr gesperrt, um Instandsetzungsarbeiten auszuführen. Wie berichtet, wird der Radverkehr dann auf den Radweg entlang der Landesbahn verlegt.

Der erste Bauabschnitt betrifft ab Montag, 14. August, den Fahrstreifen von Schlatt bis zum sogenannten Astbauwerk in Fahrtrichtung Hechingen-Nord der B 27, also der Abschleifung unten durch nach Hechingen.

Immer schön einspurig

Während der Bauarbeiten steht in Fahrtrichtung Hechingen und in Fahrtrichtung Schlatt jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung. Im Bauabschnitt 1 wird der Fahrstreifen der B 32 von Schlatt nach Hechingen saniert. Der Fahrstreifen von Schlatt nach Hechingen und der Überholstreifen werden gesperrt. Der Verkehr von Hechingen nach Schlatt wird auf den rechten Fahrstreifen verlegt. Der Verkehr von Schlatt nach Hechingen nutzt den geteerten Parallelweg.

Von Schlatt kommend ist nur die Zufahrt nach Hechingen-Mitte möglich. Der gesamte Verkehr nach Schlatt wird über Hechingen-Mitte umgeleitet. Das heißt, dass die Anschlussstelle Hechingen-Nord der B 27 im Bauabschnitt 1 für eine Zu- und Abfahrt von und nach Schlatt gesperrt bleibt.

Auch Traktoren auf der Straße

Der landwirtschaftliche Verkehr wird während der Bauarbeiten auf die B 32 verlegt. Der Radverkehr wird in beide Fahrtrichtungen auf die bestehende Radroute zwischen Schlatt und Stetten entlang der Bahnlinie verlegt. Die Zufahrt zum Abfallwirtschaftszentrum ist im Bauabschnitt 1 nur aus Fahrtrichtung Schlatt möglich: Der Verkehr aus Hechingen wird bis nach Schlatt

geführt, und eine Wendemöglichkeit ist ausgeschildert. Die Ausfahrt aus dem Abfallwirtschaftszentrum erfolgt in Fahrtrichtung Hechingen-Mitte, eine Wendemöglichkeit besteht in Fahrtrichtung Schlatt beim Kreisverkehrsplatz an der Anschlussstelle Hechingen-Mitte.

Über den genauen Beginn und Ablauf der weiteren Bauabschnitte informiert das Regierungspräsidium baubegleitend in gesonderten Pressemitteilungen. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro, die vom Bund getragen werden.