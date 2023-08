Also doch. Es sind nicht allein die Sommerferien ursächlich dafür, dass es in den Dörfern des Killertals seit geraumer Zeit merklich ruhiger ist. Weniger Anlaufnehmen und weniger Gebremse an den Ortsein- und -ausgängen, das schont die Nerven der Anwohner merklich.

Zwar gibt es weiterhin die Spinner, die ihre Motoren unbedingt bis kurz vors Überdrehen bringen müssen, aber die unzähligen Brummer aus aller Herren Länder, die sonst durchs Tal düsen, sind merklich weniger geworden: Der Straßenbaustelle zwischen Hechingen und Schlatt sei Dank!

Ein Lob nach Tübingen

Die Planungen des Regierungspräsidiums scheinen denn auch ziemlich komplett aufgegangen sein. Das hat die Landesbehörde jetzt auf Anfrage bestätigt. Am Neckar darf man sich also getrost selbst auf die Schulter klopfen.

Denn eigentlich sind die Schwerlaster so richtig nicht aus dem Tal verbannt. Und man weiß: Wo etwas nicht strikt verboten ist und zudem streng kontrolliert wird, herrscht in der Regel der Wilde Westen vor. Nicht so derzeit zwischen Hechingen und Burladingen!

Dazu ein Originalzitat des Regierungspräsidiums: „Nach wie vor kann das Verkehrsaufkommen auf den eingerichteten Umleitungsstrecken sehr gut abgewickelt werden.“ Wohlan! Denn wenn sich doch einmal ein langer Lastwagen talabwärts auf den als Umleitungsstrecke dienenden Begleitweg „verirrt“ hat, dann weiß man in der langen, langen Autoschlange, dass die Distanz zwischen Hechingen und Schlatt auch einmal im Kriechtempo zurückgelegt werden muss.

Über Balingen oder Mössingen

Wer lesen kann und dazu hin rücksichtsvoll ist am Brummi-Lenkrad, der ist eindeutig im Vorteil. Seit Beginn der Straßensanierung vor gut drei Wochen werden die Vieltonner-Fahrer vom Killertal ferngehalten. In Winterlingen werden sie umgelenkt über die B 436 über Balingen nach Hechingen. In Burladingen führt die Umleitung über die Alb, also Ringingen, Salmendingen und Melchingen, nach Mössingen zur B.27. Das Zwischenfazit aus Tübingen: „Diese Umleitungen werden vom Schwerlastverkehr sehr gut angenommen.“

Man definiere „Anliegen“

Aber es bleibt trotzdem dabei: Dicke Brummer dürfen auf dem schmalen und teilweise sehr kurvigen Begleitweg fahren – wenn sie ein „Anliegen“ haben. Das entsprechende Verkehrszeichen ist am Beginn der Umleitungsstrecke talabwärts angebracht. Wann genau, darüber streiten sich die fahrenden Geister. Der Zusatz „Anlieger frei“ für Lastwagen sei „erst kurz“ nach der Inbetriebnahme des Begleitweges „nachgerüstet“ worden, schreibt die Pressestelle des Regierungspräsidiums Tübingen. In der HZ-Redaktion gibt es mindestens zwei Stimmen, die behaupten, dass das Schild erst am Montag dieser Woche montiert worden ist.

Neues Verkehszeichen

Sei’s drum! Das Verkehrszeichen soll wohl zu einem guten Teil abschrecken, aber es soll genauso deutlich machen, dass auf dem schmalen Wegle fahren darf, wer muss. Das sind in erster Linie die Lastwagen fürs Kieswerk am Schnittpunkt der Bahnlinien, die Brummis, die zum Abfallwirtschaftszentrum des Landkreises, der früheren Deponie müssen, und ebenfalls Lastwagen, die als „direkter Anliegerverkehr“ Hechingen als Ziel haben.