Die 56-jährige Autofahrerin war am Montag gegen 10.30 Uhr mit einem Opel auf der L 361 von Seebronn herkommend Richtung Bundesstraße 28 unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links in Richtung Rottenburg ab.

Kollision mit Lkw-Gespann

Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Lkw...