Es wurde schon einmal vorgewarnt, jetzt folgt die zweite Benachrichtigung: Auf der B 27 werden die Fahrbahndecken erneuert, und zwar in Fahrtrichtung Tübingen zwischen dem Anschluss Hechingen-Mitte bis zum Anschluss der L 410 bei Hechingen-Nord (Nasswasen), sowie in Fahrtrichtung Balingen vom Anschluss Bodelshausen bis Hechingen-Nord.

55 000 Quadratmeter werden neu

Auf einer Länge von annähernd sechs Kilometern werden die Asphaltdeck- und die Binderschicht ausgetauscht. Insgesamt wird eine Asphaltfläche von etwa 55 000 Quadratmetern erneuert. Losgehen, so hat das Regierungspräsidium Tübingen am Montag mitgeteilt, soll es „ab Anfang April“. Zumindest ist es so geplant.

Zwei Monate soll es dauern

Die Arbeiten werden unter Vollsperrung der jeweiligen Fahrbahn ausgeführt. Der Verkehr wird in der rund zweimonatigen Bauzeit auf der jeweils gegenüberliegenden Fahrbahn im Gegenverkehr geführt. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf rund zwei Millionen Euro.

Tunnel bald offen

Gute Nachrichten aus dem Steinlachtal: Der gesperrte Dußlinger Tunnel ist bald wieder offen! Am 7. März haben dort die abschließenden Sanierungsarbeiten begonnen. Die Behebung der Hochwasserschäden, verursacht durch einen Starkregen am 28. Juni vergangenen Jahres, machte zunächst eine Vollsperrung und dann eine pro Fahrtrichtung auf eine Fahrspur reduzierte Verkehrsführung erforderlich. Die Instandsetzungsarbeiten im Tunnel verzögerten sich wegen der weltweit bestehenden Lieferengpässe. Laut Regierungspräsidium Tübingen ist geplant, nach Abschluss aller Funktionstests den Tunnel „ab Ende März“ freizugeben.

Planung voll in Ordnung!

An dieser Stelle sei vermeldet, dass die Planung des Dußlinger Tunnels selbstredend absolut korrekt gewesen ist.

Brücke muss saniert werden

Weiter in Richtung Tübingen droht dann aber wieder neue Staugefahr auf der B 27: Die Brücke über die Wiesaz an der Anschlussstelle nach Gomaringen bei der Pulvermühle wird laut Mitteilung des Regierungspräsidiums in der Zeit zwischen Ende Mai und Ende Juli instandgesetzt. Auch die Fahrbahnübergangskonstruktionen werden erneuert. Zur Ausführung der Arbeiten werden die jeweiligen zwei Fahrspuren auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Die Kosten dieses Sanierungsvorhabens belaufen sind nach derzeitigem Stand auf rund 170 000 Euro.