Gute Nachricht für den Hundebesitzer und alle, die bei der Odyssee zweier Hunde am Mittwoch in Haigerloch mitgefiebert haben: Beide Tiere seien inzwischen wieder beim Besitzer. Der angefahrene Hund sei dem Tierarzt vorgestellt, meldete eine Userin am Donnerstagabend auf Facebook.

Warum kein Pettrai...