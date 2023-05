Das Polizeirevier Albstadt ermittelt gegen einen 68-jährigen Autofahrer, nachdem dieser am Freitagabend gegen 22 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht hat, dessen Ursache in der erheblichen Alkoholisierung des Fahrers liegen dürfte.

Der Mann war mit seinem Ford Puma auf der L 433 von Meßstetten kommend in Richtung Ebingen unterwegs gewesen und kam in einer scharfen Rechtskurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, als er in der Kurve geradeaus fuhr. Zu einem Fremdschaden kam es immerhin nicht.

Blut abgenommen, Führerschein weg

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten des Polizeireviers Albstadt allerdings eine deutliche Alkoholisierung bei dem Unfallfahrer wahr. Ein bei dem 68-Jährigen gemachter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 3,5 Promille. Im Anschluss an die folgende Blutentnahme wurde der Führerschein des 68-Jährigen einbehalten.