Die Halle hinten und ganz rechts. So lautet die Auskunft für Transporter und Lastwagen, die seit zwei Tagen das Feuerwehrhaus in der Hechinger Unterstadt ansteuern. Es brummen vor: Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis.

Abgabeschluss ist Mittwochmittag

Geladen haben sie Ausrüstungsgegenstände der vielfältigsten Art. Die werden noch bis Mittwochmittag in der Zollernstadt zentral für den Landkreis gesammelt. Dann kommen sie mit einem Lastwagen der Hechinger Wehr nach Fellbach.

Ausrüstungsfirmen haben die Idee

Dort hat eine der Firmen ihren Sitz, die Feuerwehren im Ländle mit eben solchem Material versorgt. Dieses Mal geht es aber in die andere Richtung: Die Wehren bringen! Sie machen mit bei der von zwei Ausrüstungsfirmen initiierten Hilfsaktion fürs Kriegsgebiet im Südosten Europas.

Diese Hilfe wird gebraucht!

Hört man mittlerweile schon, dass manche Spenden für die Ukraine hätten vielleicht besser durchdacht sein sollen, so trifft dies bei den Feuerwehren garantiert nicht zu. Frank Brecht, kommissarischer Gesamtkommandant aller Hechinger Abteilungen, braucht etwas Zeit, um alles aufzulisten, was in der Halle schon eingetroffen ist oder noch eintrifft. Vom Schlauch bis zu Jacke und Stiefeln ist so gut wie alles dabei, was die ukrainischen Kameraden so dringend brauchen. Bei den Spenden handelt es sich um Material aus den Reserven oder um Gegenstände, die ausgetauscht werden mussten, aber trotzdem noch tauglich sind.

An die polnische Grenze

Am Mittwochmittag, wenn die Zollernalb-Wehren fertig sind mit Abladen in Hechingen, startet der Transport nach Fellbach. Von dort soll es weitergehen an die polnische Grenze.