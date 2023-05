Vor 85 Jahren entdeckte Otto Hahn und Fritz Straßmann in Berlin die Kernspaltung. Unabsichtlich leiteten sie damit eine Entwicklung ein, die militärisch und energiepolitisch die Welt veränderte. Ein Teil dieser Entwicklung ist im Haigerlocher Atomkeller-Museum dokumentiert und wird in einer Stadtführung am Pfingstmontag, 28. Mai, erläutert.

Seit der Klimakrise und der Energiekrise, die durch den Angriffskrieg der Russen ausgelöst wurde, ist auch die Zukunft der Kernenergie wieder in die Diskussion gekommen. Der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie wird dabei vom größten Teil der Welt mit Unverständnis belächelt.

Es darf munter diskutiert werden

Es soll daher in dieser Jubiläumsführung auch um die Frage der Zukunft der Kernenergie in Deutschland gehen und es darf auch munter diskutiert werden.

Beginn ist um 14 Uhr an der Kasse des Atomkeller-Museums.