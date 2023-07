Es hat in der Versammlung am vergangenen Mittwoch im Killermer Bürgerhaus vernehmlich gekracht. Eine – freilich nicht bindende – Abstimmung erbrachte das Ergebnis: Die absolute Mehrheit der an dem Abend weit über 200 Anwesenden will keine Flüchtlingsunterkunft im vormaligen Gasthof „Lamm“...