Beim Streichen seiner Hausfassade in der Spitalgasse in der Haigerlocher Kernstadt ist ein 72-Jähriger am Dienstagvormittag abgestürzt.

Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Wie die Polizei berichtet, sei der Mann dazu gegen 11.25 Uhr auf ein Vordach geklettert, als er den Halt verloren habe und mehrere Meter tief abgestürzt sei. Dabei habe er lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und sei nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.