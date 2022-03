Bei Arbeiten auf einem Dach in Empfingen verletzte sich ein 47-jährige Mann am Montagvormittag schwer. Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr in der Mühlheimer Straße.

Der Handwerker war laut der Polizeidirektion Pforzheim mit dem Eindecken eines Daches beschäftigt und fiel dabei mehrere Meter in die Tiefe.

Luftrettung im Einsatz

Er wurde mit einer Schleifkorbtrage geborgen, von zwei Notärzten versorgt und mit einem Hubschrauber der Luftrettung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz waren auch der Empfinger Gesamtkommandant Dieter Eger und die Feuerwehrkollegen aus Horb mit der Drehleiter.