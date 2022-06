Mit schweren Verletzungen ist ein Arbeiter am Mittwochvormittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Laut Polizeiangaben führte der 40-Jährige kurz nach 11 Uhr in einem Gebäude in der Leimenstraße in Albstadt-Tailfingen Fliesenarbeiten mit einem Trennschleifer durch.

Arbeiter schneidet sich in die Hand

Nach ersten Erkenntnissen schnitt er sich dabei in die Hand und stürzte anschließend zu Boden.

Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts kamen ebenfalls vor Ort.