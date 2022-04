Eine Großbaustelle hat Haigerloch bereits seit vier Wochen zu bieten: Die „Krebshalde“, also die Kreisstraße K7177 zwischen der L360 und der Oberstadtstraße wird saniert ist seit dem 21. März komplett gesperrt. In beiden Fahrtrichtungen müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen. Bis Ende Juli...