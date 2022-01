Beschimpfungen, Verunglimpfungen, Unterstellungen. Dem allem sieht sich das Hechinger Stadtoberhaupt Philipp Hahn in einem zigfach versandten Brief ausgesetzt. Das Schreiben ist wie berichtet anonym gehalten, sorgt allerdings für viel Empörung in der Stadt, und auch die Polizei ermittelt, weil etl...