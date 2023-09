Seit Friedrich Merz Parteivorsitzender ist, hat es die CDU-Frau aus dem Südwesten deutlich schwerer. Aber die Frauen Union steht hinter ihr: Mit einem hervorragenden Ergebnis von 90 Prozent bestätigte der Bundesdelegiertentag Annette Widmann-Mauz MdB im Amt als Bundesvorsitzende.

Die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Tübingen-Hechingen und ehemalige Staatsministerin betonte: „Die Frauen Union ist und bleibt unverzichtbare Impulsgeberin für alle frauen- und familienpolitischen Themen und Anliegen in der CDU, aber auch darüber hinaus.“

Mehr Gehör für Frauen

Sie wolle sich auch zukünftig mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass Frauen die Politik auf allen Ebenen gleichberechtigt und aktiv mitgestalten könnten und ihre Stimme Gehör finde.

Seit acht Jahren Vorsitzende

Annette Widmann-Mauz steht seit 2015 an der Spitze der Frauen Union. Inhaltlich bezogen die Delegierten mit dem Leitantrag „Aus Frauenperspektive. Grundsätzlich!“ Stellung für demokratische, gleichberechtigte politische Teilhabe für Frauen weltweit sowie gegen Diskriminierung und Extremismus. Der Delegiertentag übte Kritik an den Plänen der Ampel-Regierung für Einschränkungen beim Elterngeld und am Jugendschutz im Selbstbestimmungsgesetz.

Kurswechsel bei Prostitution

Zudem sprach sich die Frauen Union erneut für einen Perspektiv- und Paradigmenwechsel bei der Prostitution in Deutschland aus: Neben umfassenden Ausstiegshilfen, Aufklärung und Prävention bekräftigten die Delegierten ihre Forderung nach Einführung eines strafbewehrten Sexkaufverbots für Freier und damit für einen besseren Schutz von Frauen.

Info Der 35. Bundesdelegiertentag der Frauen Union fand am Samstag und Sonntag im hessischen Hanau statt. Gefeiert wurde dabei auch das 75-jährige Bestehen der Frauen Union, die mit rund 100 000 Mitgliedern eine der größten Organisationen in der CDU ist. Redner waren unter anderem Parteichef Friedrich Merz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.