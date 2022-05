Der Vorwurf der Hechinger Staatsanwaltschaft lautete: sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen.

Was war geschehen?

Laut Anklage hatte der Mann in den Sommerferien 2021 seine damals siebenjährige Tochter in seiner Wohnung in einer Gemeinde im oberen ...