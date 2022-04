Das Amtsgericht Hechingen hat im Fall der beiden Männer aus Albstadt, denen sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen wurde, ein Urteil gefällt. Bei der Begründung am Dienstagmittag erläuterte die Richterin in sehr vorsichtigen Worten, man habe „in dubio pro reo“, also im Zweifel für de...