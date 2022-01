Es sind schlaflose Nächte, die Jan Maier und seine Frau seit geraumer Zeit plagen. Besonders jetzt, wenige Tage vor der Gerichtsverhandlung, wird es wieder schlimmer. Wegen Corona wurde der Termin mehrfach verlegt, am 13. Januar will das Amtsgericht in Hechingen jetzt aber endlich eine Entscheidun...