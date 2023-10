Alles Geschichte? Alles längst abgehakt? Stimmt nicht! Hohenzollern, das ist heute für viele Menschen in den einst so geheißenen Landen, die 1947 in Baden-Württemberg aufgegangen sind, nach wie vor ein Stück Identität und ein Alleinstellungsmerkmal.

Der Hohenzollerntag, der an diesem Sonntag, 8. Oktober, begangen wird, bemüht zwar ebenfalls viel Historisches, ist aber trotzdem nicht ausschließlich rückwärtsgewandt. Ganz im Gegenteil.

THW und Feuerwehr fahren vor

Die Farben Blau und Rot werden auf dem Hechinger Schloßplatz dominieren, wenn ab 11 Uhr im und beim Hohenzollerischen Landesmuseum zum Aktionstag eingeladen wird. Der THW-Ortsverband präsentiert seine Fahrzeugflotte, und die Feuerwehr ist mit einem Fahrzeug zur Stelle, auf das hinaufgeklettert werden. Man merkt, dass der Hohenzollerntag in Hechingen insbesondere auf Familien abzielt.

Noch fahrbereite Spritzen

Neben dem Gerät von heutzutage sind Schätze aus dem Depot des Museums zu sehen, die extra für den Sonntag herausgeputzt worden sind. Im Mittelpunkt stehen zwei Feuerwehrspritzen aus Hechingen und Sickingen. Letztere ist noch fahrbereit. Museumsleiter David Hendel und Hausmeister Michael Endriß haben das Kleingefährt per Hand zum Alten Schloß bugsiert.

Führung, Quiz, Bewirtung

„Feuer und Wasser“ ist außerdem Thema kurzer Führungen im Museum. Ebenfalls mit hohem Unterhaltungswert: ein Quiz zu den Ausstellungsstücken, bei dem Preise zu gewinnen sind. Das THW sorgt für die Bewirtung. Serviert werden Pommes, Rote Würste, Getränke sowie Kaffee und Kuchen

Die Experten des Brandschutzes

Die Burg, mit der alles Hohenzollerische begonnen hat, ist am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Die Burganlage und die königlichen Gemächer können nach Belieben erkundet werden. Im Burghof treffen die Besucherinnen und Besucher auf zwei Fahrzeuge der Bisinger Feuerwehr, die für den Brandschutz auf dem Wahrzeichen des Zollernalbkreises zuständig ist.

Auskunft vom Schlossmeister

Schlossmeister Dirk Hörrmann bietet Führungen an, bei denen die Themen Wasser und Wasserversorgung auf der Burg erläutert werden (Anmeldungen an der Besucher-Info). Kinderschminken und Stockbrotbacken an der Feuerschale gibt es mit dem Freiburger Spielmobil, und die Märchenerzählerin Sigrid Maut erzählt in der evangelischen Kapelle Geschichten zum Thema des Tages. Zur Bewirtung im Restaurant und Biergarten kommen noch Waffeln beim „Hänsel und Gretel“-Häusle im Burggarten.

Erinnerung an dramatische Stunden

Feuer und Wasser, das passt ganz unheimlich zu Schloss Sigmaringen – wenn man die Uhr kräftig zurückdreht: Am 17. April 1893 lieferte die direkt am Hohenzollernschloss vorbeifließende Donau das Löschwasser für den großen Schlossbrand. Der steht in Sigmaringen im Mittelpunkt des Hohenzollerntages. Der preußische Brandmeister erzählt bei der Führung „Brandheiß“ von den dramatischen Stunden, als das Feuer wütete. Man erfährt, wie es die Feuerwehren mit ihrer sehr bescheidenen Ausrüstung trotzdem schafften, so viele Möbel und Kunstgegenstände zu retten und noch größere Schäden zu verhindern. Die Stadt Sigmaringen bietet derweil eine Brünnelesführung an.

Info In Hechingen ist von 11 bis 17 Uhr Programm beim Hohenzollerischen Landesmuseum. Der Eintritt ist frei. Auskünfte unter www.hzl-Museum.de. Auf der Burg Hohenzollern ist der Hohenzollerntag im regulären Eintritt enthalten. Mehr über Schloss Sigmaringen und Anmeldungen zu den Führungen unter www.hohenzollern-schloss.de.