Nichts wie raus auf die Gass und rein in die Kneipen, sagten sich am Donnerstagabend das Hechinger Narrenvolk. Von der Corona-Angst weit und breit keine Spur. Es wurde gefeiert, als ob die Pandemie besiegt wäre und es kein Morgen gäbe.

Stimmung im „Fecker“

Zwar waren viel weniger Alte unterwegs als vor Corona, als auch in der Stadthalle „Museum“ gefeiert wurde. Anlaufstelle dieses Jahr in der Oberstadt war das „Fecker“ – und da steppte der Bär. In ihre Altstadtkneipe hatten die Wirtinnen Pe Gantenbein-Mayer und Sandy Hirlinger zur Party eingeladen. Allerdings war dort die Besucherzahl begrenzt. Karten gab es nur im Vorverkauf und die Einlasskontrolle war streng. Drinnen im urigen Lokal galt die 2G-Regel, während im eingezäunten Biergarten für die Gäste 3G ausreichte. Es sei mittlerweile schon die siebte Fasnet im „Fecker“ unter eigener Regie, erklärten die Wirtinnen. Und: „Die Leute haben genug und wollen wieder herzhaft Fasnet feiern. Wir machen das Beste draus, dass es wenigstens ein bissle närrische Stimmung gibt.“ Das „Fecker“ war gut gefüllt. Man saß gesellig an den Tischen beisammen. Und ja: Die Tradition der Alten- und Weiberfasnet zeigte sich von ihrer schönsten Seite. Die Alten waren fein herausgeputzt, trugen Perücken und teils edle Kleider. Auch die Verkleidungskunst der anderen Gäste kannte keine Grenzen – bunt und schön präsentierte sie sich, wie es sich gehört.

Während unter freiem Himmel DJ Thorsten Spörl Hits auflegte, sorgten am Stammtisch beim wärmenden Kachelofen Jürgen Wetzel mit dem Schifferklavier und Andreas Lontschar mit der Teufelsgitarre für Livemusik, zu der lauthals mitgesungen und geschunkelt wurde. Zu einem Hingucker wurde die Pyramide der säbelrasselnden Piraten-Bräute aus Boll auf der kleinen Künstlerbühne.

Gedränge auch in der „Bar Central“

Dichtes Gedränge herrschte außerdem in der „Bar Central“ von Nathalie Seeger, wo man auf scheinheilige Mönche aus Zimmern antraf. Einige Narren zogen auch in der Unterstadt umher und machten Halt bei Thorsten Rusch in der Alten Brauerei. Der Inhaber sagte, dass die Fasnet und die Kneipe zusammengehören. Und das bereits seit 17 Jahren. So lange sei er schon Gastronom in der Zollerstadt.