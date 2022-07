Für die Absolventen der Eyachtalschule Haigerloch war am Freitagabend große Abschlussfeier in der Witthauhalle. Dieser ging ein ökumenischer Wortgottesdienst unter dem Thema „Zusammen wachsen“ in der St. Annakirche voraus. Die anschließende Entlassfeier wurde von der Bläserklasse unter Melanie Fechter musikalisch umrahmt.

Zu Beginn der Feier entboten die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer aller drei Schularten, Monika Murek, Hans Poziemski, Verena Fischer, Christine Bausinger, Dietmar Diener und Maria Böhmler, allen Anwesenden ein herzliches Willkommen.

Aus für die Werkrealschule

In der Werkrealschule war es übrigens der letzte Abschluss einer Zehnerklasse. Die jetzt verabschiedeten Neuner können nämlich, wollen sie die Mittlere Reife erlangen, diese entweder mit sehr guten Noten an der Realschule Haigerloch erreichen oder müssen an die Werkrealschule nach Hechingen wechseln.

Der Begrüßung schloss sich Bürgermeister Heinrich Götz mit seinem Grußwort an, der sich beeindruckt zeigte von den guten und sehr guten Leistungen der Absolventen. Er zollte allen Anerkennung, zumal die letzten beiden Schuljahre durch die Pandemie von Schülern, Lehrkräften und Eltern viel Eigenverantwortung und Zumutungen abverlangt habe. Den Worten des Bürgermeisters schloss sich auch die Sprecherin des Elternbeirats, Margit Taschus, an.

Was nehme ich mit in den neuen Lebensabschnitt?

Stellvertretend für den kurzfristig erkrankten Rektor Bernd Heiner verlas Konrektorin Cornelia Zahn-Boss dessen Rede. Darin ging Heiner auf die „Liste zum Leben verbessern“ ein. Mit einem gelungenen Abschluss in der Tasche sei dies definitiv möglich. „Was nehme ich mit in den neuen Lebensabschnitt?“, laute die Frage. Das Lehrerkollegium der Eyachtalschule sei der festen Überzeugung, dass allen Absolventen in den vergangenen Jahren „das komplette Paket an Rüstzeug für einen Ausbildungsberuf, einen weiteren Schulweg oder ein Freiwilliges Soziales Jahr mitgegeben wurde“. Heiner sprach in seiner Rede einen ausdrücklichen Dank an alle Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter/innen, Sekretärinnen und Hausmeister, Eltern und Familien aus, die dazu ihren Beitrag geleistet haben.

Der Schulleiter riet den Entlassschülerinnen und -schülern, immer gut zuzuhören: „Lernt von und mit anderen, nehmt Ratschläge, Tipps und Lebenserfahrungen von euren Mitmenschen an, damit ihr es besser machen könnt.“ Konrektorin Cornelia Zahn-Boss wünschte allen, auch im Auftrag von Rektor Bernd Heiner, viel Erfolg und Glück auf ihrem weiteren Bildungs- und Lebensweg. Die anschließende Ausgabe der Abschlusszeugnisse, Preisen und Belobigungen nahmen die sechs Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zusammen mit der Konrektorin vor.

Mittlere Reife mit Gesamtnotendurchschnitt von 2,4

Marlo Stehle bedankte sich namens der Absolventen für die Begleitung während der Schulzeit bei allen Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern. Mit jeweils persönlichen Gedanken, teilweise mit Bildern auf der Leinwand untermalt, sowie Geschenken verabschiedeten sich die einzelnen Klassen von ihren Lehrkräften.

Bestanden haben 66 Schülerinnen und Schüler aus dem Realschulzug. Der Notendurchschnitt lag bei 2,4. Von der Werkrealschule wurden zwölf Absolventen mit Abschlusszeugnissen nach der 10 Klasse sowie 15 nach der 9. Klasse verabschiedet.