Urlaubsfeeling auf dem Obertorplatz! Ungelogen! In seiner zweiten Auflage an neuer Örtlichkeit geriet der Hechinger Abendmarkt (so ganz anders als bei seiner total verregneten Premiere Anfang Mai) zu einem herrlichen (Früh-)Sommer-Special, das man nicht verpasst haben sollte. Im großen Rund gab sich das Publikum in höchst großer Zahl ein gut gelauntes Stelldichein, genoss das Schlendern über den Platz und nahm das (Steh-)„Tischlein deck dich“-Angebot wörtlich: ließ sich einen guten Tropfen Wein und leckere, gerne auch deftige Häppchen dazu schmecken.

Eingekauft wurde außerdem: Regionales und Saisonales. Angefangen bei Prinzessinnenwein über Wildspezialitäten und portugiesisches Gebäck bis hin zu feinen Obstbränden. Rund 20 Markthändler und Imbissbetriebe boten duftende Lebensmittel und verführerische Leckereien feil. Flankiert wurde das Markttreiben von einem wirklich ansprechenden Rahmenprogramm – nachdem Bürgermeister Philipp Hahn den Freitagabendmarkt mit Grußworten eröffnet hatte. Musikalisch durch den Abend begleitet wurden die Besucherinnen und Besucher von dem Albstädter Musiker und Songwriter Tobias Conzelmann.

Für Groß und Klein gleichermaßen ein bilderreiches Lausch-Erlebnis: die Geschichte „Unter Wasser“, vom Theater „Oniversum“ dargeboten auf dem Boule-Platz. Andernorts, nämlich auf der großen Bühne, lud derweil Mirko Klein Altstedde zum „Gärtnern mit dem Krautländer“ ein. Und gekocht wurde auch: von der Glückliche Gäste GmbH.

Fazit: Toll war‘s. Und schade, dass dem dritten Abendmarkt am 7. Juli in diesem Jahr kein weiterer mehr folgt.