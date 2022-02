Die ehemalige „Linde“ in Killer. Einst eine Wirtschaft, später Sparkassenfiliale, in naher Zukunft ein Dorfladen? Da müssen die Bürger noch Butter bei die Fische bringen. Und nicht nur Butter, sondern vor allem Arbeitseinsatz und Geld für Umbau und Einrichtung. Der Auftakt am Mittwoch war kläglich. © Foto: HZ