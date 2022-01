Rund 500 Gegner der Coronamaßnahmen und Corona-Impfgegner versammelten sich am Sonntagnachmittag in der Albstädter Fußgängerzone. Am Montagabend um 18 Uhr werden in der Balinger Friedrichstraße und in Hechingens Innenstadt weitere nicht genehmigte Montags-Ansammlungen stattfinden.

