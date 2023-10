Die Stadtverwaltung gab es in der vergangenen Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen bekannt: Das Gebiet des geplanten Ruhewaldes auf Salmendinger Markung, Abteilung „Salmesen“, wurde vom Sturm am 24. August hart getroffen. Die Erschließung ist schon aus Sicherheitsgründen so lange eingestellt, b...