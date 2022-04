Die Telefone laufen heiß in der Naldo-Geschäftsstelle am Hechinger Schloßplatz. Groß ist der Informationsbedarf der Kundschaft zum von der Bundesregierung angekündigten 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. „Viele Leute fragen an: Sollen wir jetzt unser Abo kündigen?“ sagt Pressesprec...