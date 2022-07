Während die Blicke weltweit auf den Krieg in der Ukraine gerichtet sind, kocht hierzulande das Coronavirus geradezu rasant wieder hoch. Speziell in Hechingen „pünktlich“ zum am Freitag startenden Irma-West-Kinder- und Heimatfest. Das gibt’s doch nicht! Da freuen sich die Zollernstädter seit...