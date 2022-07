50 Jahre Galerie „Die Schwarze Treppe“ in Haigerloch

Immer wieder neu, immer wieder spannend: Was „Die Schwarze Treppe“ in Haigerloch seit ihrer Eröffnung im Dezember 1972 zu bieten hat, ist beeindruckend. Zum runden Geburtstag wird am Samstag die Ausstellung „50x50x50“ eröffnet.