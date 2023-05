Demnach hätten gegen 16.30 Uhr mehrere Menschen über Notruf einen aggressiven Mann gemeldet, der in der Balinger Bahnhofstraße Passanten anpöbelt und einen Rucksack bei sich trägt, in dem deutlich sichtbar eine Machete stecken würde.

Laut Polizei schnippte der Mann zunächst eine Zigarette auf einen Gast vor einer Außengastronomie. Als dieser ihn zur Rede gestellt habe, sei der 31-Jährige auf die gegenüberliegende Straßenseite gerannt.

Mit Machete in der Hand Drohungen ausgesprochen

Dort hat er seine Machete aus dem Rucksack gezogen und mit ihr in der Hand Drohungen gegenüber den Menschen auf der anderen Straßenseite ausgesprochen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Eine verständigte Streife habe den Mann am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße angetroffen und ihn festgenommen. Dabei habe er erheblichen Widerstand geleistet, jedoch ohne die Machete zu benutzen.

Laut Polizei wurde der deutlich alkoholisierte Beschuldigte zunächst zum Polizeirevier Balingen gebracht und dort in Gewahrsam genommen. Nachdem er sich in der Zelle nicht beruhigt habe und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er an eine psychiatrische Fachklinik übergeben.