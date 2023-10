Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich der Künste zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Wohltaten teilzuhaben: So heißt es in Artikel 27 der UN-Menschenrechtscharta, deren 75-jähriges Bestehen in diesem Jahr gefeiert wird. ...