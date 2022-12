Die Freiwillige Feuerwehr der Gesamtstadt Hechingen besteht bereits seit 170 Jahren! Gefeiert wird dieses Jubiläum am Sonntag, 18. September, von der Stadtabteilung mit einem Tag der offenen Tür im und rund um Feuerwehrhaus in der Ermelesstraße. Also eine ordentliche Nummer kleiner als das 150-J...