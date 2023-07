Mehrere Schafe im Gleisbereich haben am Samstagmorgen für die Schnellbremsung eines Zuges auf der Strecke zwischen Endersbach und Schorndorf gesorgt. Das berichtet die Bundespolizei. Bisherigen Informationen zufolge sollen mehrere Tiere am Samstag gegen 9 Uhr aus ihrer umzäunten Wiese ausgebrochen sein und sich in Richtung der Bahngleise begeben haben. Auf Höhe der Gemeinde Remshalden begaben sich die Schafe dann offenbar in den Gleisbereich, wobei wohl mindestens ein Tier auf dem Gleis stand, als eine aus Stuttgart kommende S-Bahn den Streckenabschnitt gegen 9.30 Uhr befuhr.

Notbremsung verhindert Schlimmeres

Der Lokführer des Zugs, in dem sich zur Zeit des Vorfalls keine Reisenden befanden, leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die entlaufenen Tiere wenig später in Richtung ihrer Weide zurückdrängen und bis zum Eintreffen der Besitzerin sichern. Bei dem Vorfall wurden weder Personen noch die beteiligten Schafe verletzt. Ebenso kam es, von der Schnellbremsung des Leerzugs abgesehen, zu keinen Auswirkungen auf den Bahnbetrieb.