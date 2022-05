Nicht aufgepasst hat ein 22-Jähriger am Dienstag in Göppingen. Gegen 17.15 Uhr war der Mercedesfahrer in der Ulmer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Vor ihm fuhren ein VW Golf und ein VW Passat. Der 58-jährige Passat-Fahrer bremste, weil sich vor ihm der Verkehr an der Einmündung Brücke...