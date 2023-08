Blendendes Sonnenlicht gepaart mit Unaufmerksamkeit haben am Freitag zum Zusammenstoß zweier Autos in Heiningen geführt. Wie die Polizei berichtet, war ein 53-Jahre alter Fahrer gegen 7.30 Uhr von der Betzgenrieter Straße in die Uhlandstraße abgebogen und hatte dabei einen 58-Jährigen in einem Kleinwagen übersehen. Beide Männer wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf insgesamt 12 000 Euro.