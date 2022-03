Am Samstag, den 26.03.22, ist es in der Schlater Straße bei Süßen auf Höhe der Auffahrt zur B10 zu einem Verkehrsunfall gekommen: Ein 38-jähriger Mann war mit seinem VW auf der Schlater Straße in Richtung Schlat unterwegs. Zur gleichen Zeit verließ eine 31-jährige Frau mit ihrem BMW die B1...