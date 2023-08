Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag (26.8.) in Göppingen beim Abbiegen an einer Kreuzung die Fahrspur verwechselt und ist frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Ein von der Polizei vorgenommener Alkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an, berichtet die Polizei.

Der 49-Jährige war um kurz nach 19 Uhr von der Schwabstraße auf die falsche Spur der Ulmer Straße Richtung Innenstadt abgebogen und mit dem Auto eines 51-Jährigen zusammengeprallt, der aus dem Zentrum kam und in Richtung der Heininger Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde das Auto des Falschabbiegers schwer beschädigt: Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Totalschadens beläuft sich nach Schätzungen der Polizei sich auf 3500 Euro.

Sie mutmaßt in ihrem Bericht, dass es die letzte Fahrt des betagten Fahrzeugs gewesen ist. Bei der Aufnahme des Unfalls hatten Beamte „erhebliche Alkoholausdünstungen“ in der Atemluft des 49-Jährigen bemerkt und ihn einem Schnelltest unterzogen. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen.